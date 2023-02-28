Поступить на обучение по программе «Муравьев-Амурский 2030» в упрощенном формате смогут участники СВО Хабаровского края Фото: Муравьев-Амурский 2030

Хабаровчан приглашают выучиться на управленцев по нацпроекту «Образование». Для участников спецоперации есть возможность поступить на обучение в упрощенном формате.

Проект «Муравьев-Амурский 2030» организовала «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Минвостокразвития. Сейчас набирают желающих на второй поток. Из них «вырастят» специалистов для работы на госслужбе на Дальнем Востоке.

В послании Владимир Путин отметил, что задействовать в этом нужно и участников спецоперации. Поэтому было принято решение принимать в программу военных на особых условиях.

- Люди, получившие самый трудный опыт, рисковавшие жизнью за Россию, должны иметь преимущество и продолжать служить Отечеству в самых перспективных направлениях, - отметил Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

За обучение платить не надо. В конце выпускникам выдадут диплом о переподготовке и включат их резерв госслужащих. Также они получат предложения о работе из регионов Дальнего Востока.

Подать заявку можно до 15 марта на сайте. Здесь же можно узнать все подробности об обучении.

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