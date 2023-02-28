Сохранить память о погибшем в ходе СВО Артеме Славашевском хотят жители поселка в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В городах и селах России увековечивают память погибших на спецоперации бойцов. Таблички появляются на школах и домах, именами солдат называют улицы и учебные заведения. Сохранить память еще об одном военном захотели жители сельского поселения Монгохто Ванинского района.

Старший лейтенант Артем Славашевский погиб на спецоперации. Теперь его семья и соотечественники хотят, чтобы память о нем запомнилась надолго. Они обратились к губернатору края Михаилу Дегтяреву, попросив присвоить имя солдата местной школе. Инициаторами идеи стали Татьяна Славашевская и Оксана Овчарик.

- Губернатор поблагодарил семью бойца за достойное воспитание защитника Отечества и напомнил, что в декабре 2022-го в честь героя на фасаде школы была торжественно открыта мемориальная доска, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Только оказалось, что сделать это может быть сложно. Сергей Нагорняк, глава Ванинского района, пояснил, что присвоить имя кого-либо образовательному учреждению можно, только если человек имел звание Героя Советского Союза или Героя России. Важно, чтобы руководство школы попросило об этом лично. Михаил Дегтярев призвал прислушаться к трудовому коллективу и отнестись к просьбе с пониманием. А исполнение обещания поставили на контроль краевого министерства образования.

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