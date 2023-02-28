Олимпиада по хирургии для студентов-медиков началась в Хабаровске Фото: минздрав Хабаровского края

Студенты-медики из Благовещенска, Читы, Хабаровска, Якутска и Китая начали показывать свои знания и умения в области хирургии. Для более чем 150 будущих врачей началась профильная олимпиада.

Мероприятие продлится четыре дня. Студенты сразятся в 28 конкурсах, которые для них подготовили организаторы. Большая часть заданий - практическая, они позволят определить, как хорошо ребята подготовленв к своей будущей профессии. Студенты во время олимпиады учатся правильно применять методики в области разных видов операций - торакальной хирургии, трансплантологии, микронейрохирургии и других.

- Команды, занявшие первое и второе места, получат путевку на финал Московской студенческой олимпиады имени Перельмана, который пройдет на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова в апреле 2023 года, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Состязание проходит в Дальневосточном государственном медуниверситете в девятый раз. К слову, студенты из Китая участвуют в ней впервые после начала пандемии – это учащиеся Нанкинского медицинского университета.

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