За незаконный вылов лосося осудят шестерых мужчин в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровской крае перед судом предстанут участники организованной группы. Шестеро мужчин обвиняют в незаконной рыбалке. Это уголовная статья – добыча водных биологических ресурсов с причинением ущерба в особо крупном размере.

Преступление хабаровчане совершили в 2022 году. В августе-сентябре они рыбачили на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко. На путях нереста тихоокеанского лосося они поймали 30 рыб осенней амурской кеты. Для этого мужчины использовали сеть и моторную лодку.

- Противоправными действиями обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

За преступление по этой статье может быть наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы от двух до пяти лет. Мужчинам также могут запретить занимать определенные должности на несколько лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ограничения на вылов рыбы в рамках лососевой путины сохранят в Хабаровском крае

Они нужны, чтобы сохранить популяцию рыбы (подробнее)

Трое в лодке с уловом на миллион: рыбаков с Колымы оправят под суд за огромный ущерб государству

Трех браконьеров осудят за вылов лосося на миллион рублей в Магаданской области (подробнее)

Житель Магаданской области ответит за незаконный вылов лосося

У мужчины были изъяты кета и кижуч (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.