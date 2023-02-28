За незаконный вылов лосося осудят шестерых мужчин в Хабаровском крае
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Хабаровской крае перед судом предстанут участники организованной группы. Шестеро мужчин обвиняют в незаконной рыбалке. Это уголовная статья – добыча водных биологических ресурсов с причинением ущерба в особо крупном размере.
Преступление хабаровчане совершили в 2022 году. В августе-сентябре они рыбачили на реке Амгунь в районе имени Полины Осипенко. На путях нереста тихоокеанского лосося они поймали 30 рыб осенней амурской кеты. Для этого мужчины использовали сеть и моторную лодку.
- Противоправными действиями обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
За преступление по этой статье может быть наказание в виде штрафа от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы от двух до пяти лет. Мужчинам также могут запретить занимать определенные должности на несколько лет.
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