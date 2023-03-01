Хабаровчанам рассказали о безопасности выхода на лед с приходом весны Фото: Администрация Хабаровска

Несмотря на то, что толщины льда на Амуре еще достаточно, чтобы без проблем выдержать человека, хабаровчан призывают отказаться от прогулок по замерзшей реке. Несколько последних дней в городе фиксировали положительные температуры. Из-за потепления лед на прибрежной линии Амура истончается. Течение воды ускоряет этот процесс, поэтому прогулки по реке уже могут быть небезопасны.

- Просим вас помнить о своей личной безопасности, - обращаются к жителям краевой столицы в мэрии Хабаровска.

Мэр города Сергей Кравчук дал получения главам районных комитетов провести профилактические рейды на побережье реки. Сотрудники администрации рассказывают жителям о правилах безопасного поведения на льду, проверяют расположение предупредительных знаков.

Трагедии на льду случаются регулярно, независимо от времени года. Так, в январе отдыхающий мужчина провалился в воду на базе отдыха, а в феврале поисковики обнаружили тело человека, вмерзшее в лед.

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