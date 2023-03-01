Бывший сотрудник украл технику из магазина в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские Хабаровска задержали мужчину, ограбившего магазин техники. Недостачу почти в 300 тысяч рублей работники торговой точки обнаружили после ревизии.

Оперативники посмотрели записи с камер и выяснили, что к краже причастен бывший 31-летний работник. Он уволился несколько месяцев назад, но возвращался под видом покупателя. Каждый раз он уносил что-то из товаров с собой. Похищенное продавал на городском рынке, а деньги тратил на себя.

- Заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Полицейские ищут похищенный товар.

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