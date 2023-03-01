Три тысячи за мат: жительницу Хабаровского края оштрафовали за грозные эсэмэски

Женщину оштрафовали за оскорбления в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница района имени Лазо выслушала приговор суда за нецензурную брань и обзывательства. За матерные сообщения ей пришлось заплатить штраф.

В прокуратуру с жалобой обратилась женщина. Она рассказала, что в декабре прошлого года ей пришло злобное SMS с матами и оскорблениями. Надзорный орган организовал проверку.

Прокурор завел административное дело по статье «Оскорбление».

- Несмотря на позицию виновницы об ошибочной отправке сообщения, постановлением мирового суда женщина привлечена к ответственности в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Ранее по инициативе прокурора подобным образом наказали мужчину, обматерившего участкового.

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