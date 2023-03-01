Новые трамваи закупают в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В 2024 году в Хабаровске появятся новые трамваи. Производителя машин определят позже, покупку же проведут по конкурсу. Не забудет администрация и о троллейбусах, их тоже приобретут.

- В 2022 году купили четыре троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Заключены контракты на поставку еще шести аналогичных троллейбусов. В этом году предварительно одобрено финансирование приобретения семи троллейбусов на общую сумму 202 миллиона рублей, - рассказал Владимир Ощановский, и. о. заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Параллельно в городе обновляют автопарк. Для администрации важно, чтобы на линии работали «молодые» автобусы не старше 10 лет. В этом году за деньги перевозчиков закупят 72 автобуса, в следующем - 77. Еще 183 новые машины появятся в Хабаровске в 2025 году.

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