Прием документов на присуждение знака «За заслуги в семейном воспитании» заканчивается в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Администрация Хабаровска напомнила: 10 марта заканчивается прием документов на получение почетного знака мэра «За заслуги в семейном воспитании». Напомним, получить награду могут местные семьи, прожившие в официальном браке минимум 15 лет. Но есть и другие критерии.

- Награда является высшей степенью общественного признания семей, развивающих и укрепляющих семейные традиции и ценности. Почетный знак присуждается парам, активно участвующим в социально-политической жизни города, ставшими родителями минимум для пяти детей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно предоставить в комиссию минимум четыре ходатайства от работодателей родителей и учебных заведений, где учатся дети. Также понадобится характеристика на семью - в ней должны быть прописаны имеющиеся награды и общественные признания. В пакет документов, помимо всего прочего, нужно положить еще копии документов, фотографии, подтверждающие участие в жизни города, и справки об отсутствии судимости на каждого члена семьи, кому уже есть 14 лет. Получить почетный знак можно только один раз.

Документы принимаются в комитетах по управлению районами:

- Железнодорожный: переулок Ленинградский, 13 А, телефон 40-88-36;

- Индустриальный: улица Краснореченская, 87, телефон 40-90-36;

- Кировский: улица Орджоникидзе, 3, телефон 41-95-22;

- Краснофлотский: улица Руднева, 43, телефон 79-07-47;

- Центральный: улица Фрунзе, 60, телефон 40-89-21.

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