Восьмилетнего ребенка сбили в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске случилось дорожно-транспортное происшествие с ребенком. Он переходил дорогу в неположенном месте и попал под машину.

В ГИБДД Хабаровского края рассказали, что авария произошла в региональном центре 1 марта около дома №11 по улице Павловича. Восьмилетний ребенок переходил дорогу в запрещенном месте, и на него наехал водитель на Toyota Platz.

Известно, что ребенок получил травмы. Его доставили в больницу для обследования. О подробном его состоянии не сообщается.

- Уважаемые пешеходы! Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в безопасности своего перехода, - сказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Специалисты напомнили, что нарушение правил дорожного движения опасно для здоровья и жизни. Кроме того, за это предусмотрена административная ответственность: пешеходу придется заплатить штраф в 500 рублей.

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