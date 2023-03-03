Задержали водителя, вытаскивавшего пожилую пассажирку из автобуса в Комсомольске-на-Амуре

Водителя, вытаскивавшего пожилую пассажирку из автобуса, задержали в Комсомольске-на-Амуре

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса №10 в Комсомольске-на-Амуре. Его опросили после случая, произошедшего на работе. Мужчина вытолкнул пассажирку из транспорта, волоча ее по полу и ругая матом.

В стороне не осталась и кондуктор. Женщина сначала попросила водителя не делать так, а затем сама присоединилась к жестоким действиям, выпнув сумку женщины на улицу.

- Мужчину нашли и задержали, а также опросили. В настоящее время проводится проверка этого случая, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Хабаровскому краю.

Проверки запустили и в следственном комитете, и в прокуратуре. Следователи завели на водителя дело за хулиганство. Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, оказывающих услуги по перевозке пассажиров.

На данный момент известно, что перевозчик уже знает о случившемся. Руководство уволило и водителя, и кондуктора. Пострадавшую нашли и принесли ей извинения. Женщине дали пакет с продуктами, а также предоставили безлимитный бесплатный проезд на автобусах данного маршрута.

Свои действия подозреваемый объяснил тем, что от женщины дурно пахло, поэтому ее попросили покинуть автобус. Пассажирка отказалась, тогда он решил применить грубую физическую силу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Протащил по салону и выпнул на улицу: водитель грубо обошелся с пожилой пассажиркой в Комсомольске

Перевозчик уволил водителя за применение насилия к пожилой пассажирке автобуса Комсомольска-на-Амуре (подробнее)

Следком проверит случай применения насилия к пассажирке автобуса №10 в Комсомольске-на-Амуре

Водителю грозит наказание за хулиганство (подробнее)

Хабаровская прокуратура проведет проверку из-за видео с насилием над пассажиркой автобуса в Комсомольске-на-Амуре

Свою проверку запустил и следственный комитет (подробнее)