Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» пройдет 27 мая Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

27 мая Хабаровск отпразднует 165-летие со дня основания. День города традиционно будут праздновать на главной улице краевой столицы - Муравьева-Амурского. В субботу здесь пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», где жителей будет ждать много развлечений и приятных сюрпризов.

Начнется фестиваль в 14:30 с выступления участников Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Уже в 15:00 на улице развернутся десятки тематических зон, где для гостей будут проводить мастер-классы, конкурсы, викторины и соревнования. Праздничную атмосферу будут поддерживать предприниматели, которые организуют для хабаровчан интерактивные игры, зоны отдыха, дегустации и многое другое. Подробную программу мероприятий в честь Дня города можно посмотреть по ссылке.

Закончится арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в 18:00. Сразу после этого начнется концерт на Комсомольской площади. На празднике выступят кавер- и рок-группы из Хабаровска и белорусского Могилева.

Напомним, 27 мая в центре Хабаровска будет перекрыто движение для транспорта. Временно изменят маршруты автобусы и троллейбусы.

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