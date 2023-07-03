Годовалая девочка умерла в реанимации инфекционной больницы Хабаровска

Мама малышки считает диагноз неверным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске скончался годовалый ребенок 29 мая. Девочка умерла в реанимации инфекционной больницы от, предварительно, менингококковой инфекции. Мама малышки считает диагноз неверным, поэтому обратилась в правоохранительные органы.

По факту смерти малышки краевое управление Следственного комитета проводит процессуальную проверку. Статья - «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, исследовать множество документов, провести опросы.

Свою проверку также проводит прокуратура региона. По ее результатам будут приняты процессуальные решения.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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