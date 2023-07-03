Прокуратура проводит проверку после смерти годовалой девочки в больнице в Хабаровске

Малышка скончалась в реанимации 29 мая.
Фото: Александр ГЛУЗ
В Хабаровске прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств смерти годовалой девочки. Напомним, что малышка скончалась в реанимации 29 мая. Мама ребенка считает, что в трагедии виноваты врачи.
- Прокуратура Хабаровска проводит проверку в связи со смертью ребенка в медицинском учреждении. В ее ходе будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждений здравоохранения, в которых оказывалась медицинская помощь малолетнему. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.
Свою проверку проводит СКР в рамках статьи «Причинение смерти по неосторожности». Следователям предстоит провести множество опросов участников, исследовать документы, оценить правильность действий врачей.
«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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