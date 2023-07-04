Генпрокуратура контролирует строительство важных объектов в Хабаровском крае Фото: Генпрокуратура

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин отправился в Хабаровский край. В Николаевске-на-Амуре он проверил строительство социальных объектов.

Больше всего жители района ждут лечебный корпус районной больницы, возведение которого длится уже пять лет. Он рассчитан на 60 пациентов. За эти годы прокуратура находила немало нарушений, касающихся срыва графиков, обеспечения финансирования, исполнения контракта. Из-за всего этого сроки затягивались, а стоимость работы выросла чуть ли не в разы.

- В июне текущего года по поручению замгенпрокурора России прокуратурой края проверено исполнение учреждением и подрядными организациями законодательства при осуществлении работ по строительству объекта. По итогам вскрыты нарушения законодательства об охране труда, в сфере строительства и благоустройства, - рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Дмитрий Демешин оценил ход работ и степень готовности объекта. Он поручил министрам здравоохранения и строительства проконтролировать закупку необходимого оборудования. Краевая прокуратура получила задачу следить за выполнением этих мероприятий и расследовать уголовные дела о хищении бюджетных средств при закупке техники и увеличения аванса.

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