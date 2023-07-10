Последний раз видели два дня назад: молодой человек пропал в Хабаровске

Волонтеры разыскивают пропавшего Ким Тхо Сона в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

Волонтеры «Лига Спас» просят о помощи в поисках пропавшего в Хабаровске 25-летнего Ким Тхо Сона. Молодого человека последний раз видели два дня назад, 8 июля, в районе улицы Яшина. С тех пор о его местоположении нет никакой информации.

Мужчина имеет среднее телосложение. Его рост составляет 170 сантиметров. В момент пропажи он был одет в белую футболку с надписью PUMA, серые шорты, черные резиновые тапочки.

Всех, кто знает что-либо о местоположении исчезнувшего Ким Тхо Сона, просят сообщать по телефонам +7 914 190-12-17 или +7 914 167-37-77.

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