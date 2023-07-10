Рождаемость снизилась в Хабаровском крае в июне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В июне 2023 года рождаемость в регионе упала по сравнению с прошлым годом. За прошлый месяц на свет появились 964 младенца. Несмотря на небольшое снижение показателей в июне, в первом полугодии в Хабаровском крае отмечается рост рождаемости.

В апреле и мае этого года число новорожденных сильно выросло в сравнении с количеством детей, появившихся на свет в те же месяцы годом ранее: 1027 детей против 977 и 960 против 890 соответственно. А с начала июля 2023-го в регионе уже родились 304 младенца.

Отметим, что спад рождаемости начался во время пандемии коронавируса. Сейчас же она постепенно возвращается к прежним показателям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.