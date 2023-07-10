Нарушение санитарных норм выявили в больнице в Хабаровском крае
Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю
Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку центральной районной больницы Николаевска, в ходе которой было обнаружено много нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Специалисты обследовали акушерское, хирургическое и инфекционное отделения, детскую и поликлинику №1.
Нарушения были зафиксированы в каждом из подразделений. Среди них - несоответствие отделки помещений санитарным нормам, установка мусорных контейнеров в неположенном месте, несвоевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Эти нарушения могут привести к развитию внутрибольничных инфекций, создать угрозу жизни и здоровья пациентов.
Представители Роспотребнадзора составили протоколы об административном нарушении. Юрлицу выдали предписание об устранении всех несоответствий санитарным нормам.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru