Нарушение санитарных норм выявили в больнице в Хабаровском крае Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку центральной районной больницы Николаевска, в ходе которой было обнаружено много нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Специалисты обследовали акушерское, хирургическое и инфекционное отделения, детскую и поликлинику №1.

Нарушения были зафиксированы в каждом из подразделений. Среди них - несоответствие отделки помещений санитарным нормам, установка мусорных контейнеров в неположенном месте, несвоевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Эти нарушения могут привести к развитию внутрибольничных инфекций, создать угрозу жизни и здоровья пациентов.

Представители Роспотребнадзора составили протоколы об административном нарушении. Юрлицу выдали предписание об устранении всех несоответствий санитарным нормам.

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