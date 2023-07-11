Полиция Магадана просит помощи в поисках пропавшего мужчины Фото: УМВД России по Магаданской области

В мае 2023 года пропал житель Магадана Панюков Михаил Сергеевич. Его поиски ведутся больше трех месяцев, но у полиции нет никаких зацепок. Жителей областного центра и других населенных пунктов Колымы просят присмотреться к фото и помочь с поисками 32-летнего Михаила.

- Всех располагающих информацией о возможном местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: «102», 8 964 238-54-38, - обратились к жителям сотрудники УМВД России по Магаданской области.

Ранее стало известно о пропавшем 25-летнем Ким Тхо Соне, которого последний раз видели 8 июля в Хабаровске. Молодого человека ищут волонтеры, но пока у них нет никаких зацепок.

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