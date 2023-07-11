Пожилая женщина пропала возле больницы в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровске бесследно пропала 62-летняя Галина Петровна Леонтьева, которую в последний раз видели 10 июля в районе краевой больницы №2. У женщины проблемы со здоровьем. Она дезориентирована и может находиться в опасности. Волонтеры ведут поиск со вчерашнего дня, но пока он не принес результатов.

- В момент пропажи женщина была одета в футболку горчичного цвета, серые бриджи и зеленые тапочки, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Поисковики обращаются к хабаровчанам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Галины Петровны. Позвонить можно по телефонам +7 914 190-12-17 и +7 914 167-37-77.

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