Погода ухудшится в Хабаровском крае 12-14 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Хабаровского края предупредили о надвигающемся циклоне. Ожидается, что он накроет южные районы: Вяземский, Бикинский и имени Лазо. Здесь пройдут сильные дожди, местами ливни и грозы.

- Ухудшение погодных условий может привести к аварийным ситуациям на объектах ТЭК и ЖКХ, электросетях. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий. Также повышается риск возникновения ДТП, возможна приостановка работы паромной переправы Ванино - Холмск. Не исключается введение ограничений на движение пассажирского транспорта и грузовиков на междугородних трассах, - предупредили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей региона просят соблюдать осторожность при ухудшении погоды. В случае ЧС нужно обращаться по телефонам «101» или «112».

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