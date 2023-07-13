15-летний мальчик пропал в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

В Хабаровске развернулись поиски 15-летнего подростка, который пропал три дня назад. В последний раз Данила Воронова видели в районе улицы Артемовской, после чего его след оборвался. Волонтеры просят присмотреться к фотографии парня и сообщить любую известную информацию о его местоположении.

- Данил пропал 10 июля. На нем были голубые джинсы, светлая футболка и белые шанхайки с полосками. У юноши короткие волос, зеленые глаза и рост 140-150 сантиметров, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».

Связаться с волонтерами можно по телефонам +7 (914) 190-12-17 и +7 (914) 167-37-77.

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