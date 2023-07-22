Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 22 июля

Девочку сбросили с балкона из-за громкого плача Фото: Александр РОГОЗА

Соцсети облетело видео из Комсомольска-на-Амуре, на котором мужчина на протяжении нескольких минут жестоко избивает девушку руками и ногами. Героями видео стала бывшая пара, которая недавно рассталась. Однако 33-летний комсомольчанин оказался не согласен с этим решением и пришел разбираться в ситуации прямо на работу к девушке, где устроил над ней физическую расправу. В больнице пострадавшей диагностировали множественные травмы, а обстоятельствами инцидента сейчас занимается полиция.

В Магаданской области местный герой Имам Аталай получил награду из рук губернатора Сергея Носова. Награду и признание пользователей соцсетей Имам, работающий в строительстве на Колыме, заслужил после спасения беременной девушки, которую скинули с моста ее соседи по квартире. Спаситель, услышав крики, бросился в воду и вытащил пострадавшую на берег. Подростки, затеявшие убийство, в настоящий момент задержаны.

Житель Комсомольска скинул с балкона третьего этажа полуторагодовалую девочку. Ребенок попал в квартиру жестокого преступника благодаря 47-летней няне девочки, которая после конфликтов в собственной семье пришла на терапию с алкогольными напитками, захватив с собой малышку, вверенную ей семьей, живущей по соседству. В какой-то момент мужчина не смог терпеть детский плач и решил избавиться от ребенка, который остался жив, но получил травмы головы и грудной клетки.

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