Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 4 сентября

Землетрясение произошло в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители района Полины Осипенко ощутили накануне землетрясение. Колебания магнитудой 4,5 балла действительно зарегистрировали специалисты. Люди рассказывают, что их трясло в кроватях, они даже проснулись ночью от того, что их качает. Но к серьезным последствиям происшествие не привело - люди не пострадали, как и их имущество.

В Хабаровском крае остаются подтопленными некоторые дороги и районы. Накануне спасатели отправились работать в Бикин: гидрологи предполагают, что в ближайшие дни там может подняться уровень воды до опасных отметок. Уже сейчас в городе подтопило 14 участков на двух переулках. А за 3 сентября под воду ушли еще несколько десятков территорий и два двора.

Для Хабаровского края закупят дополнительную партию вакцины от кори. Сейчас в регионе припасено больше 3,5 тысячи доз препарата. Напомним, врачи зафиксировали первый случай заболевания, женщина привезла инфекцию из Турции. Пока поводов для беспокойства нет.

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