Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 5 сентября

Жители Хабаровска передали участникам СВО гуманитарные грузы Фото: Александр КОЦ

Хабаровчане продолжают помогать тем, кто находится на передовой и защищает нашу страну. На днях они встретились с бойцом СВО и передали землякам несколько гуманитарных грузов. В посылках лежит все необходимое: маскировочные сети, бензопилы и даже квадрокоптер. Также передают одежду, лекарства и продукты питания с добрыми письмами.

В Хабаровском крае значительно снизилось число лесных пожаров. За выходные спасатели смогли потушить около двух тысяч гектаров, и на утро понедельника горело только 135. Огонь полыхал в Нанайском и районе имени Полины Осипенко. Причина его появления - сухие грозы в обоих случаях.

Кроме того, в регионе вынесли приговор бывшей главе Ракитненского поселения. Женщина предложила двоим знакомым сделать вид, что им нужно жилье, и выделила им муниципальные квартиры в аренду. Потом тем «квадраты» нелегально приватизировали. Ущерб составил около миллиона рублей.

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