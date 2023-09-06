Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 6 сентября

За нападение с ружьем на полицейского осудили жителя Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурске приговор вынесли 45-летнему мужчине. Он скрывался в гараже, не желая нести ответственность за нарушение ПДД. На улице его ждали инспекторы. Тогда амурчанин сначала выстрелил из ружья в воздух, а потом направил ствол в сторону сотрудников полиции.

В Хабаровске две женщины прописали в своих квартирах мигрантов. Они прекрасно знали, что регистрация иностранцев фиктивная, и жить те будут в другом месте, но все равно сделали это. Одна из них «подарила» жилье пятерым приезжим, вторая – шестерым. Против каждой завели уголовное дело.

В Хабаровском крае появится туристическая тропа. Ее оборудует на деньги гранта Дарья Киселева. Женщина рассказывает, что хочет популяризировать активный отдых и профессию гида. Принять участие в разработке проекта и строительстве смогут, в том числе, и студенты.

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