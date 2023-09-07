Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 7 сентября

Человек пропал после столкновения лодок в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

Хабаровские спасатели ищут пропавшего в воде человека. Вечером 5 сентября на Амуре у краевой столицы столкнулись катер и лодка с тремя пассажирами. Легкое судно тут же пошло на дно. Двоих успели вытащить, а третий бесследно исчез. Молодые люди 23 и 25 лет получили разные травмы.

В Хабаровске наказали управляющую компанию, в доме которой два года назад произошла страшная трагедия. В 2021-м там рухнул балкон с человеком. Пенсионер вышел покурить на шестом этаже, но обратно не вернулся. Мужчина погиб.

В Магадане осудят двоих иностранцев, по вине которых произошел крупный пожар на Старой Веселой. Они решили просто отдохнуть на даче, но забыли о запретах. Развели костер, который стал причиной мощного возгорания: горели десятки гектаров леса. Власти тогда даже объявили режим ЧС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.