Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 8 сентября

По подозрению в госизмене задержали жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске задержали мужчину, который, по версии следствия, работал в интересах Украины. Сообщается, что он отправлял деньги ВСУ, на которые те закупали оружие, боеприпасы и беспилотники. Сумма финансирования не раскрывается. Также он планировал принимать участие на стороны Украины и совершать разные акции в Хабаровске. Заведено уголовное дело, мужчине грозит до пожизненного лишения свободы.

Также в краевой столице поставили точку в деле о поджоге частного дома. Таким образом 32-летний мужчина отомстил знакомым. Он гостил у них, компания выпивала. В какой-то момент стал очень буйно себя вести, и тогда хозяева указали хабаровчанину на дверь. Тот затаил обиду… Подробнее – в материале «Комсомолки».

В Санкт-Петербурге задержали жителя Хабаровска, который организовал экскурсии по крышам. Опасный бизнес он с другими знакомыми строил полтора года, пока их не задержали, используя их же объявление. Ему грозит наказание за незаконное предпринимательство. Это могут быть как административные штрафы, так и уголовные сроки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.