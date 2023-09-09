Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 сентября

Один из нападавших состоит на учете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске сотрудники Росгвардии нашли на дороге женщину, которая не подавала признаков жизни. Прощупав у нее пульс было решено немедленно вызвать скорую помощь. Оказать доврачебную помощь сначала не давал пес лежащей на земле хозяйки – алабай, который охранял женщину. Росгвардейцам пришлось отвлечь собаку, и пока та убежала, бригада скорой успела приехать и забрать женщину в больницу.

Допившись до галлюцинаций, вызванных алкоголем, житель Комсомольска решил перевести свою вечеринку на улицу и выбежал из дома с ножом в руках, окровавленных от разбитого стекла. 66-летний мужчина двинулся в сторону поста на железнодорожном переезде, где принялся кошмарить напуганную сотрудницу, которая судорожно бросилась вызывать полицию. Неадекватный был задержан и доставлен для проведения психиатрической экспертизы.

В Амурске мужчина стал жертвой избиения со стороны подростков. Попытки пострадавшего встать заканчивались новыми ударами, и так все продолжалось несколько часов. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что одним из нападавших был восьмиклассник, который уже состоит на учете. Прокуратура Хабаровского края и полиция продолжают проверку.

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