Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 10 сентября

Наркотики нашли в руле у жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция задержала 49-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре за хранение запрещенных веществ. Светок бумаги с наркотиком мужчина прятал в руле своего автомобиля, положив его под оплетку баранки. Комсомольчанин нашел дикий куст и решил не проходить мимо, сорвал запрещенное растение для себя.

Между тем в Хабаровске жители жалуются на неэтичную рекламу. Они распространяют по соцсетям фотографии крыльца кинотеатра Совкино. В ней не очень приличным языком сообщается о том, что жители региона не смогут увидеть в кино картину Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Скоро вывеска исчезла.

А в правительстве Хабаровского края обсудили бренд региона. Директор завода производства малых архитектурных форм Максим Москвиткин подал заявку в Роспатент на получение авторских прав на лозунг «Рассвет России начинается здесь».

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