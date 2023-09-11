Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 11 сентября

Стоявшего у машины мужчину насмерть сбили в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

На трассе в Хабаровском районе накануне произошла смертельная авария. У автомобиля «Ниссан» стоял 41-летний мужчина - то ли вышел подышать свежим воздухом, то ли кого-то ждал. Но эта небольшая прогулка стала последней: на скорости в него влетел 23-летний парень на «Тойоте». Мужчина погиб на месте. Подробностей и причин аварии пока нет.

В поселке Бира ЕАО произошел страшный пожар. Ночью соседка увидела дым, валящий из дома напротив, и вызвала спасателей. Те приехали на место и увидели страшную картину: огнем были охвачены летняя кухня и частный дом. Когда после тушения разбирали завалы, то нашли тело мужчины. Две деревянные постройки же сгорели полностью. Предварительно - от неосторожного курения.

Волонтеры Хабаровского края смогли найти ночью в лесу пропавшего дедушку. Он отправился собирать грибы, но заблудился. Видел лишь маяки полиции, но выйти к ним не смог: уперся в болото. Когда нашли, мужчина уже сильно замерз и ослаб. Его отпоили горячим чаем, и сейчас с ним все хорошо.

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