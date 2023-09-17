Что произошло в Хабаровске к утру 17 сентября

В нескольких районах Хабаровска с 18 сентября отключат горячую воду
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
Практически во всех районах Хабаровска с 18 сентября отключат горячую воду. Сейчас спасаются кастрюлями и бойлерами только жители Индустриального района, с понедельника же под ограничения попадут уже остальные. Включат воду в Хабаровске 22 сентября у тех, кто относится к ТЭЦ-3, и 24 у тех, кто относится к ТЭЦ-1.
Сразу трое школьников попали в больницу из-за двух аварий. ДТП произошли 16 сентября. Первая авария случилась 16 сентября примерно в 8:20 утра на перекрестке Суворова и Ворошилова, а вторая – на Павла Морозова уже днем. Здесь под колеса попал 10-летний ребенок.
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