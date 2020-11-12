В Федерации хоккея с мячом назвали новую дату матча за Суперкубок России в Хабаровске Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

Неприятности, случившиеся с хабаровским клубом, когда часть команды заразилась COVID-19, заставили организаторов пересмотреть даты матча за Суперкубок России. По первоначальному плану его должны были разыграть в Хабаровске 1 ноября, за семь дней до начала Чемпионата страны.

На льду арены «Ерофей» ждал матча-реванша между московским «Динамо» и местным «СКА-Нефтяником». Реванша, потому что 10 октября московская команда второй раз подряд лишила хабаровчан права обладать Кубком России.

И если в прошлом сезоне это можно было списать на предвзятое отношение арбитров к «красно-черным», короткую скамейку запасных и слишком плотный график, то в этом ничего подобного не было - армейцы не вывезли сами, видимо недооценив соперника.

Так что встречи ждали. Хабаровчанам необходимо было доказать, что они по-прежнему являются фаворитами в суперлиге, «бело-голубым» - что престижный трофей достался им не случайно. Кстати, в прошлый раз Суперкубок взяли именно игроки СКА, что добавляло интриги в эту встречу.

Однако за три дня до розыгрыша матч перенесли на неопределенное время. Причина по нынешним временам банальна – у нескольких игроков СКА появились положительные тесты на COVID-19. До начала чемпионата кто-то из команды переболел, кто-то все это время находился в карантине и сейчас ситуация вроде бы стабилизировалась.

В связи с этим в Федерации хоккея с мячом России назвали новую дату проведения матча за Суперкубок страны. Место встречи не изменилось, это по-прежнему арена «Ерофей» в Хабаровске, а вот по времени игру перенесли на следующий год.

- Дирекция по организации и проведению соревнований приняла решение о том, что мачт «Суперкубок» пройдет 7 января 2021 года в городе Хабаровск в краевом дворце хоккея с мячом арена «Ерофей», - сообщил Юрий Молотков, директор по организации и проведению соревнований ФХМ России.

Будем надеяться, что к тому времени ограничения наложенные на закрытые спортивные объекты правительством Хабаровского края, чтобы не допустить распространения опасной инфекции, будут сняты и хабаровские болельщики смогут поддержать свою команду посетив поединок лично.

На льду будет жарко. То, что порох в пороховницах у хабаровчан остался можно было заметить на недавнем матче двух принципиальных соперников. Только-только оправившиеся после болезни «красно-черные» дали бой «бело-голубым» и по ходу матча весы качались то в одну, то в другую сторону. В итоге – ничья. Что будет когда армейцы окончательно наберут игровую форму - посмотрим.

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