Хабаровский «СКА-Нефтяник» едва не уступил архангельскому «Воднику» с трудом сведя матч к ничьей – 4:4. Фото: Спорт Архангельской области

После достаточно комфортного начала чемпионата - до этого все матчи хабаровские армейцы проводили дома в тепле и уюте арены «Ерофей», СКА отправился на выезд. Первая остановка – Архангельск и довольно неприятный соперник, местный «Водник» и непривычный открытый лед на стадионе.

Несмотря на то, что архангелогородцы уже очень давно не выигрывали дома у «СКА-Нефтяника» настрой на победу у хозяев льда, был запредельный. Еще свежо воспоминание о полуфиналах прошлого чемпионата, когда Водник в одном из трех матчей обыграл хабаровчан и вообще оказал очень достойное сопротивление «суперклубу».

Конечно, с тех пор многое произошло и СКА теперь не тот, и «Водник» после заражения коронавирусом игроков основного состава вынужден включать в состав молодежь, но надежда поквитаться осталась. И в этом матче это едва не случилось. Уже на 8 минуте Евгений Дергаев открывает счет в этом матче.

Хабаровчане пробуют контратаковать, но все попытки разбиваются о мощную и выстроенную оборону соперника. Примерно в течение тридцати с лишним минут «Водник» сохранял преимущество на льду. Хоккеисты в желто-зеленой форме были активнее, быстрее и наглее армейцев.

Только на 38 минуте «красно-черные» сумели воспользоваться начавшими возникать прорехами в обороне хозяев и отыграли сначала один мяч, а потом и вовсе вышли вперед. В первом тайме у армейцев отличились Туомас Мяяття и Евгений Корев.

После перерыва игра в догонялки продолжилась и едва не закончилась для гостей поражением. Хабаровчане раз за разом упускали свои возможности, зато «Водник» свои реализовывал. К 72 минуте счет был равный 3:3. На 81 минуте в ворота «желто-зеленых» назначают пенальти. К сожалению, Павел Рязанцев не сумел переиграть вратаря.

Хозяева устремляются вперед и за пять минут до конца матча забивают четвёртый мяч в ворота Дениса Рысева. И только на 87 минуте команду выручает Артем Бондаренко с передачи Юрия Шардакова сравнивающий счет. Итог матча: 4:4, ничья.

Следующим соперником «красно-черных» станет нижегородский «Старт», игра состоится 24 ноября.

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