За хабаровский «Амур» поболеют куклы с лицами людей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Увы в Хабаровске сейчас не самая благополучная ситуация с COVID-19. Краевое правительство принимает ограничительные меры способные остановить распространение опасной инфекции и одно из них – запрет на посещение спортивных состязаний, проходящих в закрытых помещениях.

Зрителей в «Платинум-Арене» не случайно называли дополнительным игроком на площадке. В Хабаровске хоккей любят и всегда не против были «очно» и очень активно поболеть свою команду. Почти все, кому довелось играть против «Амура» отмечали поддержку трибун, противостоять которой было очень нелегко.

Кстати, такие ограничения действуют не только в нашем регионе, и все стараются найти выход как поддержать свои команды в домашних матчах. Кто-то развешивает свитера болельщиков на трибунах, кто-то включает фонограмму полного стадиона.

В «Амуре» пошли дальше теперь каждый кто не против расстаться с определенной суммой может заказать и поставить ростовую фигуру с собственной фотографией на трибуны домашней арены «тигров». Тем самым убить сразу двух зайцев – и команду поддержать и «Платинум-Арену», лишенную дохода от продажи билетов.

- Размещение фигур на трибунах будет производиться в порядке «живой очереди», начиная с нижнего ряда 5 сектора, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - После окончания срока размещения можно будет забрать манекен, на котором будет оставлен автограф капитана и ассистентов команды.

На всякий случай в клубе подстраховались и предупредили – что размещение чужих фотографий и изображений публичных людей не допускается, за этим будут тщательно следить. И могут отказать в предоставлении услуги без объяснения причин.

Тем временем «Амур» завершает выездную серию матчем с московским «Динамо» и возвращается домой. Уже 3 декабря «тигры» под сводами домашней арены сыграют со «Спартаком».

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