Могли уйти в овертайм – не вышло: хабаровский «Амур» уступил «Авангарду» со счетом 2:4 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В последние время хабаровский «Амур» попал в своеобразные качели: игра – победа, игра – поражение и похоже пока переломить тенденцию не получается. Поэтому после победы над китайскими «драконами», дальневосточное болельщики матча с «Авангардом» ждали с некоторым опасением и как выяснилось не без оснований.

«Ястребы» не забыли, как в короткой серии в Хабаровске в одной из игр «Амур» отобрал у омичей очки, заставив оправдываться перед фантами, поэтому игру на домашней арене начали агрессивно, что называется «без прелюдий».

Уже на 5 минуте счет открывает Рид Буше буквально за несколько секунд пройдя от своих ворот до чужих. Тренерский штаб «Амура» просит видеоповтор момента – подозревают что шайба была забита в положении «вне игры».

Однако арбитры считают гол хорошим и «Амур» зарабатывает две штрафные минуты за задержку игры. На скамейку отбывать командный штраф отправляется Александр Горшков. Вчетвером «тиграм» удалось продержаться 1 минуту 2 секунды, пока Егор Чинахов не увеличил отрыв – 2:0.

И все-таки до окончания первой двадцатиминутки хабаровчане одну шайбу сумели отыграть. На 15 минуте ошиблись защитники «Авангарда», гости перехватили шайбу, и Валентин Пьянов отправил ее в ворота своих бывших одноклубников– 2:1.

Второй период прошел в ожесточённой борьбе и за две минуты до его конца еще один легионер омской команды – Корбэн Найт делает счет – 3:1. Казалось бы – все, «Амуру» не отыграться. НО в третьем периоде хабаровчане сумели прибавить и перехватили индикативу у омичей.

События развиваются стремительно - на 48 минуте Гинек Зогорна сокращает счет до минимума и у «тигров» появилась возможность выйти в овертайм, которую, казалось бы, разрушает очередная шайба залетевшая в ворота Евгения Аликина. Наставник амура опять просит видеоповтор и гол не засчитывают – была атака вратаря. Надежда сохраняется.

На последних минутах встречи Сергей Светлов берет тайм-аут, а затем идет ва-банк - меняет вратаря на еще одного полевого игрока. К сожалению, расчет не оправдался. Корбэн Найт делает в этом матче «дубль» забивая шайбу в пустые ворота «Амура».

- У нас до последнего пропущенного, четвёртого гола была возможность уйти в овертайм. Хотели - не получилось., - отметил после матча Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Я думаю, что глобально было сегодня большинство у противника — мы пропустили два гола, и я думаю, что это был решающий фактор. Конечно, первый период был немного шоковым для нас, как холодный душ, потом игру выровняли, но до конца нам немного не хватило может удачи, может везения.

Следующим соперником хабаровской команды станет московское «Динамо». Матч состоится 28 ноября.

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