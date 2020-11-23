Хабаровский «Амур» уступил на выезде питерскому СКА со счетом 3:5 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После довольно удачной домашней серии, которая завершилась победой над «Металлургом», хабаровский «Амур» отправился на выезд, чтобы встретиться с одним из лидеров чемпионата - питерским СКА.

Армейцы - соперник очень непростой, предпочитающий агрессивный хоккей, к тому же они недавно получили серьезный щелчок по носу от «Трактора» и только ждали повода, чтобы оправдаться перед своими болельщиками.

«Амур» на эту роль подходил как нельзя более. Первый выездной матч после долгого перерыва для хабаровской команды всегда стресс. Усталость от долгого перелета, непривычная обстановка - как итог невозможность полностью мобилизоваться на матч.

Тем не менее хабаровская команда первый период начала очень бодро. Счет в матче мог открыть Александр Полунин, но шайба срикошетила от штанги, зато Владимир Михасенок не промахнулся, когда в одиночестве выскочил на «пятак». На девятой минуте встречи «Амур» повел - 0:1.

- Мы всегда играли в свой хоккей, просто сегодня не теряем шайбу на синей линии, отсюда и контратаки у нас хорошие и много удалений у СКА, - отметил после первого периода Денис Голубев, нападающий ХК «Амур». - Инициатива у нас в руках, надо продолжать так же играть весь матч.

Счет держался весь первый период и изменился только во второй двадцатиминутке. Доминик Машин заработал две минуты штрафа за подножку, СКА остался в большинстве и сумел воспользоваться подарком, сравняв цифры на табло.

Развязка наступила в третьем периоде. И хабаровчане физически «подсели» и стали больше ошибаться, а армейцы еще добавили прыти - резервы были. На 19 минуте третьего игрового отрезка забивает Иван Морозов, двумя минутами спустя Александр Горшков отыгрывает гол.

На 46 минуте Владислав Каменев в большинстве снова выводит СКА вперед. И он же на 49 минуте увеличивает преимущество своей команды. Хабаровчане не сдаются, и на 49 минуте Александр Горшков сокращает отставание до минимума. Но на 52 минуте снова в большинстве забивает Йоонас Кемппайнен - 5:3 в пользу хозяев.

Следующий матч у «Амура» состоится уже завтра, 24 ноября. Новый соперник - «Куньлунь Ред Стар».

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