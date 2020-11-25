«Тигры» переиграли «драконов»: Хабаровский «Амур» выиграл у «Куньлуня РС» со счетом 4:2 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Поражение в первой игре выездной серии только подстегнуло «тигров» и на встречу с «Куньлунем РС» хабаровчане вышли заряженными на победу. Тем более что китайские «драконы» в последнее время проводят свои матчи не лучшим образом, до встречи с «Амуром» у них насчитывалось восемь поражений кряду – грех не воспользоваться и моральной усталостью соперника.

Тем не менее «Куньлунь» сдаваться не собирался. В начале матча обе команды продемонстрировали желание забивать, но первыми отличились «тигры». На 13 минуте за задержку соперника клюшкой две минуты в боксе штрафников получил Итан Уэрек и уже через 24 секунды Павел Турбин мощным броском с синей линии забил первую шайбу в этой встрече.

Второй период больше напоминал игру в догонялки. Сравнять счет «драконы» смогли на На 24 минуте матча свой первый гол за китайскую команду забивает Вячеслав Лещенко. На 34 минуте «Амур» снова выводит вперед Дмитрий Лугин. Но на 38 минуте счет опять сравнивает Андрей Баканов. Итог периода – 2:2.

В третьем периоде воспользовавшись удалением Алексея Торопченко на 51 минуте третью шайбу в ворота «Куньлуня РС» забивает Александр Горшков, четвертую, уже в равенстве, - Доминик Машин и это его первый гол в Континентальной хоккейной лиге. Итоговый счет матча – 2:4 в пользу «тигров». «Амур» сейчас находится на девятом месте и от зоны плей-офф его отделяет всего одно очко.

Третий выездной матч «Амур» проведет в Омске против местного «Авангарда». Команды уже встречались в Хабаровске первую игру в серии выиграли хозяева, вторую - гости. Так что это будет отличная возможность выяснить кто же на самом деле сильнее. Игра состоится уже 26 ноября.

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