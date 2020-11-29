Не хватило времени: хабаровский «Амур» уступил на выезде московскому «Динамо» со счетом - 2:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Этим матчем «Амур» завершает выездную серию и наконец-то возвращается под своды домашней «Платинум-Арены», но прежде, чем попасть в Хабаровск «тиграм» надо было пройти московское «Динамо» - не самого простого соперника в лиге.

Первый период получился довольно плотным – борьбы было много, результата не было совсем. На перерыв команды ушли при ничейном счете, что немного озадачило московское «Динамо». Тренерский штаб «бело-голубых» сделал соответствующие выводы и во втором отрезке москвичи показали – кто на поле хозяин.

Второй период «Амур» начал с удаления, сфолил Гинек Зогорна, но хабаровчанам удалось отстоять собственные ворота в меньшинстве. А вот на экваторе встречи Евгенй Аликин все-таки получил гол в свои ворота. На 30 минуте Илья Шипов получает великолепную передачу от партнера и забивает в пустой угол.

Следующая шайба залетела в ворота хабаровчан на 37 минуте – Шипов оформил «дубль». Третий гол «Амур» получил в третьем периоде – на 49 минуте забил Оскар Линдберг. Но уже через 7 секунд «тигры» огрызнулись – Александр Полунин сделал счет 1:3.

На 41 минуте могли забить еще, но в дело вмешался Шипов и выбросил шайбу почти с красной линии. На 58 минуте Сергей Светлов берет таймаут и снимает вратаря меняя его на шестого полевого игрока. «Динамо» получает обоюдное удаление – игра идет в формате «три» на «пять», и Сергей Терещенко на 59 минуте сокращает счет до минимума. К сожалению, больше «тиграм» забить не удалось.

- В целом игра была напряжённая, интересная, - отметил на послематчевой пресс-конференции Сергей Светлов, главный тренер ХК «Амур». - Мы пробовали отыграться, в третьем периоде немножко не хватило времени. У нас четвёртая игра на выезде, восьмая за 16 дней — тяжеловато, есть небольшие проблемы по составу: есть заболевшие и травмированные. Тем не менее мне понравилась игра, желание победить. До конца боролись. В третьем периоде вратарь «Динамо» сыграл лучше, чем наши нападающие.

Следующим соперником «Амура» станет еще одна московская команда – «Спартак», игра с ним состоится в Хабаровске уже 3 декабря.

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