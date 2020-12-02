Минус два: хабаровский «Амур» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Несмотря на идущий вовсю чемпионат хабаровский «Амур» продолжает оптимизировать состав вслед за Станиславом Кацубой с которым соглашение было разорванно в начале октября клуб расторг контракт со вторым по непопулярности у болельщиков игроком – Максимом Игнатовичем.

- Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт с защитником Максимом Игнатовичем по обоюдному соглашению сторон, - сообщили в руководстве клуба. - В составе «тигров» Игнатович провел два сезона. В нынешнем чемпионате отыграл 21 матч, отдал четыре передачи, набрал 37 штрафных минут при показателе полезности – «-17». Коллектив клуба благодарит Максима за проделанную работу, желает успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что сейчас хабаровский клуб находится под жестким финансовым контролем со стороны правительства региона. Не так давно там сменился не только главный тренер, но и исполнительный директор. А вслед за этим ввели должность финансового директора.

- Наведем порядок и с финансами, и на поле, - заявил тогда Михаил Дегтярев на встрече с новым руководством клуба. - Отныне - жесткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства и игроков. Попрощались с некоторыми «выдающимися» хоккеистами, которые за годы в команде нечасто радовали болельщиков забитыми шайбами. Будем и дальше расставаться без сожаления с любым балластом.

Как ни странно, сейчас «Амур» показывает гораздо лучшую игру чем в начале сезона. Команда провела 33 матча набрав 26 очков. Сейчас «тигры» после затяжной выездной серии вновь возвращаются в Хабаровск.

Ближайший матч, который они проведут под сводами «Платинум-Арены» стоится уже 3 декабря, соперником хабаровчан станет московский «Спартак». К сожалению, и эта игра, из-за пандемии коронавируса, пройдет без зрителей.

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