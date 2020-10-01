Хабаровский «Амур» расторг контракт с нападающим Станиславом Кацубой Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Сезон в Континентальной хоккейной лиге в самом разгаре, а в «Амуре» продолжаются изменения в составе. Как сообщили в клубе на днях был расторгнут контракт с одним из нападающих хабаровской команды.

- Хоккейный клуб «Амур» расторг контракт по обоюдному соглашению сторон с нападающим Станиславом Кацубой, - рассказали в пресс-службе клуба. - В составе «тигров» Кацуба провел 8 сезонов. Коллектив клуба благодарит Станислава за проделанную работу, желает успехов в дальнейшей карьере.

Родился Станислав Александрович Кацуба в 1991 году в Хабаровске. Его отец достаточно известный в Хабаровске человек - Александр Станиславович Кацуба при Викторе Ишаеве, Вячеславе Шпорте занимал должность министра финансов в правительстве Хабаровского края, а при Сергее Фургале написал заявление «по собственному» и покинул свой пост.

Его сын Станислав хоккеем занимался с детства. Является воспитанником хабаровской хоккейной школы. Свою карьеру как игрок он начал в сезоне 2007/08, выступая за фарм-клуб казанского «Ак Барса» в первой лиге, где провёл два сезона. Сезон 2009/10 играл в Молодежной хоккейной лиге.

В 2010 году Станислав Кацуба вернулся в Хабаровск, где продолжал выступать в МХЛ за команду «Амурские Тигры». В 2012 году он становится игроком саратовского «Кристалла», выступавшего в ВХЛ. В составе «Кристалла» провёл полтора сезона и сыграл 37 матчей, в которых забросил 3 шайбы.

В январе 2014 года игрок подписал контракт с хабаровским «Амуром». Дебютировал в КХЛ 17 января в выездном матче с пражским клубом «Лев», в котором провёл на площадке две минуты. Свою первую шайбу в КХЛ Кацуба забросил в игре против Сибири 22 января 2019 года, спустя 6 лет после дебюта в Континентальной хоккейной лиге.

За все восемь сезонов, проведенных в «Амуре», хоккеист забросил две шайбы и отдал 5 голевых передач заработав 7 очков. Некоторые болельщики напрямую связывают уход Кацубы со сменой руководства клуба. Напомним, что сейчас на посту исполнительного директора клуба Евгений Лугин сменил Александра Филиппенко.

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