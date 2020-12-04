Судьбу «маньяка из Южного» будет решать прокурор Хабаровского края

Сотрудники полиции задержали подозреваемого у него дома ФОТО: СУСК по Хабаровскому краю

Скандальное дело «маньяка из Южного» завершено. Фигуранта, обвиняемого в четырех нападениях на жителей Южного микрорайона краевой столицы, признали психически нездоровым. Стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проведенная в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П.Сербского» признала его невменяемым. Дальнейшую судьбу 43-летнего подозреваемого определит прокурор Хабаровского края. Скорее всего, его определят на принудительное лечение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первые сообщения о нападении на прохожих в безлюдных местах Южного микрорайона появились в социальных сетях в декабре 2019 года. Слухи множились, в телеграмм-каналах и пабликах росло число предполагаемых жертв преступника, тиражировались скандальные подробности, а среди местных жителей нарастали панические настроения.

По показаниям жертв составили фоторобот подозреваемого ФОТО: СУСК по Хабаровскому краю

Правда оказалась одновременно и мрачной, и неприятной. «Маньяк из Южного» совершил всего четыре нападения. Жертвами его стали три женщины и мужчина. И одно из них закончилось смертью пострадавшего. На криминальный промысел 43-летний житель микрорайона «Стройка» отправлялся вечерами. С собой имел нож, которым и орудовал в безлюдных местах. Полиция шла по следу, однако злоумышленник был неуловим.

По показаниям жертв был составлен фоторобот подозреваемого, как потом окажется, весьма точный. Дело взял под свой контроль руководитель краевого следственного комитета. Над поимкой злодея работали лучшие оперативники. Результат не замедлил себя ждать. Подозреваемого в совершении четырех нападений взяли у него дома 11 февраля 2020 года. Он и не думал запираться. Выдал орудия преступления и дал признательные показания. Да, нападал. И планировал продолжить свой кровавый промысел.

Орудия преступления изъяли в ходе обыска ФОТО: СУСК по Хабаровскому краю

ЛИЧНОСТЬ «МАНЬЯКА»

Корреспондент «КП» - Хабаровск» побывал в доме, где жил обвиняемый. О личности и характере рассказал его сосед.

- Они здесь живут, сколько я помню, - отметил он. - Его я часто видел, он свой грузовик иногда практически под окно мне загонял. Но ругаться с ним (с подозреваемым - прим.ред.) не хотел. Он не пил, не курил, спортом занимался, но характером такой… взрывной. Мог и по матушке послать, за такими словами в карман не лез. В общем, я не связывался, себе дороже.

Злоумышленник жил в доме в районе остановки "Стройка" Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сам же задержанный утверждал, что на преступление пошел… из-за любви. Мол, хотел отомстить своей бывшей возлюбленной, совершить что-то резонансное. А виноватым себя не считает. Возможно, такая мотивация и позволила следователям усомниться в психическом здоровье фигуранта. Как выяснилось, не зря.

Показания мужчина давал охотно, но виноватым себя не считал ФОТО: СУСК по Хабаровскому краю

ОФИЦИАЛЬНО

- По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, нанес им ножевые ранения, от которых один из потерпевших скончался, - подвел итог расследованию старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. - Раскрытием данных происшествий занималась усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов следственного управления, сотрудников УМВД и УФСБ России по Хабаровскому краю. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным сотрудниками уголовного розыска оперативно-розыскным мероприятиям при силовой поддержке бойцов Росгвардии мужчина был задержан 12 февраля 2020 года. Совокупностью собранных доказательств подтверждена причастность мужчины к нападениям на прохожих. Уголовное дело передано прокурору Хабаровского края для решения вопроса о направлении его в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

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