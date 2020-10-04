Преимуществом владели – забить не смогли: «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Чайкой» Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

После победы в кубковой игре на выезде с «Черноморцем» армейцы настроены были побеждать и дома. В первом тайме команда играла агрессивно, рвалась к воротам гостей, тем более те приехали в Хабаровск немного в урезанном составе из-за непростой ситуации с коронавирусом. Создалось впечатление, что по воротам песчанокопцев била вся команда местного СКА. Тем не менее первый игровой отрезок завершился со счетом 0:0.

Во втором тайме армейцы удвоили усилия. Команда полностью владела инициативой, но с забитыми голами опять не сложилось. Не хватало по-настоящему острых ситуаций и по-настоящему опасных ударов. К радости болельщиков «Чайки», в матче обошлось без голов.

- Второй тайм владели полным преимуществом, не хватило свежести ребятам, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренера ФК «СКА-Хабаровск». - Очень интенсивный график, и они реально устали. Освежили заменами, создали давление, но не получилось забить гол.

Про то что матч вышел по настоящему боевым считает и главный тренер «Чайки» Магомед Адиев.

- Матч, как и многие другие, а может и все матчи, довольно тяжёлый, агрессивный характер носил, - подчеркнул наставник гостей. - Команда Хабаровска дома всегда играет агрессивно, много единоборств навязывает, поэтому старались в этих компонентах не проиграть. Ну и искать свои шансы в атаке. Думаю, то, что мы хотели сделать, нам удалось. Временами были неплохие моменты, но к нашему большому разочарованию мы их не реализовали. А так, что ожидали от игры, то и получили. Выглядели достойно.

Следующую игру армейцы из Хабаровска проведут уже 9 октября в Оренбурге с одним ил лидеров первенства Футбольной национальной лиги. Отдыха у хабаровчан не предвидится, весь октябрь пройдет в перелетах чередую игру дома – игру на выезде, так что СКА придётся выискивать внутренние резервы чтобы не опуститься в конец турнирной таблицы.

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