Денис Корев, расторгший контракт с хабаровским «СКА-Нефтяником», будет играть в ХК «Ак Барс-Динамо». Фото: ХК «Ак Барс-Динамо»

Накануне стало известно, что коренной хабаровчанин, полузащитник Денис Корев покинул «СКА-Нефтяник». В руководстве «красно-черных» сообщили, что соглашение с 34-летним игроком было расторгнуто по взаимному соглашению сторон.

Выяснилось, что Денис переехал в Казань, где будет играть в местном хоккейном клубе «Ак Барс-Динамо». Как сообщили в пресс-службе «бело-голубых» спортсмен уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. В интервью клубному сайту полузащитник рассказал почему покинул Хабаровск.

- Все так молниеносно произошло, - поделился впечатлениями Денис Корев. – Приехали мы с Кубка России и пошли разговоры что группа игроков придёт в Хабаровск. Я и так на Кубке мало играл, поэтому решил расторгнуть контракт с Хабаровском и перейти сюда, в Казань.

По словам Дениса Казань ему всегда нравилась как город. Коллектив в его новой команде дружный, все на позитиве. Сейчас идет подготовка к сезону, и тренер не дает поблажек. Игроки занимаются как на льду, так и в тренажерном зале для того, чтобы быстрее набрать форму к предстоящему Чемпионату России.

- От предстоящего сезона жду что как можно выше сможем подняться в турнирной таблице, - подчеркнул хоккеист. – Хороших игр, чтобы много болельщиков было на трибуне.

Мы уже писали, что практически одновременно из «Ак Барса-Динамо» в «СКА-Нефтяник» перешли сразу трое игроков: полузащитники Евгений Корев, Михаил Тюко и защитник Максим Рязанов. Все они дальневосточники и начинали игровую карьеру именно в Хабаровске.

После возвращения из Иркутска, где проходил первый этап Кубка России главный тренер хабаровских армейцев Ильяс Хандаев отметил что команда в кубковых матчах показала себя хорошо (СКА занял первое место в группе «Восток»), вот только не хватает глубины состава из-за чего приходится привлекать к играм совсем молодых игроков.

Он же пообещал, а новый директор клуба Семен Экшенгер подтвердил, что перед выездом на «Финал четырех» команда будет усилена опытными игроками, имеющими серьезный опыты игры в суперлиге, что позволит решить проблемы с короткой скамейкой запасных. Обещание было выполнено.

Так же было сказано, что в хабаровскую команду может прийти новый старший тренер, так же имеющий опыт работы в элитном дивизионе русского хоккея. Пока новых наставников в команде не появилось – ждем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В хабаровский «СКА-Нефтяник» приходят три новых игрока, а из команды уходит Денис Корев. Все трое коренные дальневосточники, все раньше носили цвета хабаровских армейцев (подробнее)

- Появилось расписание игр Чемпионата России по хоккею с мячом: хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет его 7 ноября. Согласно календарю первую игру армейцы проведут на своем льду с «Мурманом» (подробнее)

- Хабаровский «СКА-Нефтяник» продолжит борьбу за Кубок России 10 октября в Ульяновске. В полуфинале хабаровский клуб сыграет с местной «Волгой» (подробнее)

В ТЕМУ:

- Хабаровский «СКА-Нефтяник» обрел президента, и скоро состав команды пополнится тремя хоккеистами. Сейчас ведутся переговоры с возможными кандидатами (подробнее)

- «СКА-Нефтяник» - чемпион: хабаровский хоккейный клуб признали победителем Чемпионата России. Об этом заявил вернувшийся из Москвы врио губернатора Хабаровского края (подробнее)

- Почему ушел Свешников и кто будет главным: Семен Экшенгер рассказал о ситуации в хабаровском «СКА-Нефтянике». Без пяти минут директор хоккейного клуба дал эксклюзивное интервью «КП»-Хабаровск» (подробнее)

ИНТЕРЕСНОЕ:

- Золото либо всем, либо никому: форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» высказался о несыгранном «золотом» матче. По мнению игроков «красно-черных», играть финал после паузы нет никакого смысла (подробнее)