На равных с лидером: «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. Фото: ФК «Оренбург»

Этот октябрь для хабаровских армейцев будет очень тяжелым – ни одной выездной серии, ни одной домашней, перелеты будут следовать после каждого тура первенства Футбольной национальной лиги, времени на передышку и восстановление сил практически не будет. Команде придётся напрячься что бы постараться набрать очки в этой гонке.

После домашней безголевой ничьей с «Чайкой» «красно-синие» совершили 11-часовой перелет с пяти часовой пересадкой чтобы добраться до Южного Урала, где их ждали игроки местного «Оренбурга» - на данный момент лидера турнирной таблицы ФНЛ.

На равных с лидером: «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. Фото: ФК «Оренбург»

Матчи с «Оренбургом» хабаровчанам всегда даются нелегко и зачастую заканчиваются вничью с нулем в графе «забитые мячи». Мачт обещал быть интересным армейцам необходимы очки чтобы подняться выше в таблице турнира, уральцам необходима победа, несмотря на лидерство команда последние матчи проводит вничью.

С первых же секунд команды ринулись в атаку. На восьмой минуте очень повезло хозяевам. После сильного удара в сторону ворот мяч от рикошетил от защитника СКА и парашютиком влетел за спину Игрою Обухову. Голкипер почти дотянулся до него кончиками пальцев, но отразить коварный заброс не смог – «Оренбург» выходит вперед.

Спустя 4 минуты игроки в белой форме срывают перспективную атаку «красно-синих» и получают очень опасный штрафной, который успешно реализует Кирилл Большаков, мощно пробивший по воротам – 1:1.

На равных с лидером: «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. Фото: ФК «Оренбург»

Дальше следует несколько опасных моментов как с одной, так и с другой стороны. Забить могли как хабаровчане, так и хозяева, но все обошлось. Отлично сыграл голкипер армейцев отразив, казалось бы, неизбежный гол в свои ворота, в потом предотвратив еще и добивание.

Опять вперед команда из Оренбурга вырвалась на 57 минуте матча. Во время позиционной атаки на ворота СКА нападающие развели Игоря Обухова забив второй мяч в игре. Надо отыгрываться Алексей Поддубский выпускает на поле свой ударный резерв – Рамазана Гаджимурадова, а затем Армана Кенесова. «Оренбург» напротив усиливает защиту.

Не помогло. На 83 минуте встречи Дмитрий Барков сравнивает счет. Концентрация игроков СКА в штрафной соперника была так высока что сначала было даже не понятно кто нанес решающий удар по воротам. «Оренбург» проводит еще несколько атак, армейцы контратакуют, но никому таки не удается забить. Итог – ничья 2:2.

На равных с лидером: «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 2:2. Фото: ФК «Оренбург»

«СКА-Хабаровск» опять возвращается домой чтобы уже в среду 13 октября на стадионе имени Ленина сыграть с красноярским «Енисеем».

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