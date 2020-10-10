Хабаровск в финале Кубка России: «СКА-Нефтяник» выиграл у «Волги» со счетом 7:5 Фото: Социальные сети

Вчера в Ульяновске стартовал «Финал Четырех» - финальные игры на Кубок России. Первыми скрестили клюшки красноярский «Енисей» и московское «Динамо» - действующий обладатель почетного трофея. Игра была жаркой в итоге именно москвичи, забив гол в овертайме обеспечили себя выход в финал.

Вторая пара полуфиналистов – хабаровский «СКА-Нефтяник» и ульяновская «Волга», выясняли кто сильнее сегодня. Весь первый тайм на льду доминировали номинальные хозяева – армейцы из Хабаровска.

«Красно-черным» удалось довести счет до казалось бы катастрофических для ульяновцев 5:0. Со стороны «Волги» было лишь несколько действительно опасных моментов которые игроки в желто-синей форме так и не сумели реализовать.

Зато во второй сорокапятиминутке встречи ситуация на льду кардинально поменялась. У местной команды как будто открылось второе дыхание и как результат «Волге» удалось отыграть целых пять мячей. Складывалось ощущение что армейцы играли на минимуме своих возможностей. А может быть дальневосточников подвела акклиматизация.

Только пара острых атак завершилась голами, в остальном они теряли мяч, отдавали неточные передачи и всячески облегчали жизнь своим соперникам. Главный тренер СКА Ильяс Хандаев даже взял тайм-аут чтобы взбодрить свою команду, но не помогло. У местных болельщиков даже появилась надежда что их команда может довести дело до овертайма, но игрового времени не хватило.

Голы: 4 минута, 1:0 - Александр Антипов (угловой), 15 минута, 2:0 – Артем Бондаренко (с игры), 27 минута, 3:0 - Туомас Мяяття (с игры), 28 минута, 4:0 – Павел Рязанцев (с игры), 41 минута, 5:0 – Павел Рязанцев (угловой), 51 минута, 6:0 – Алексей Торгонский (с игры), 63 минута, 6:1 – Евгений Волгужев (12-метровый), 67 минута, 6:2 – Эмиль Бихузин (с игры), 74 минута, 6:3 – Евгений Волгужев (с игры), 80 минута, 7:3 – Павел Рязанцев (с игры), 85 минута, 7:4 – Евгений Волгужев (с игры), 90 минута, 7:5 – Евгений Волгужев (угловой).

В итоге матч завершился победой «СКА-Нефтяника» со счетом 7:5. Это значит, что хабаровчане проходят в финал розыгрыша Кубка России, где им предстоит нелегкая схватка с динамовцами из Москвы, которые в прошлом сезоне сумели обыграть армейцев и отобрать у них кубок.

Матч пройдет уже завтра так же под сводами ледового дворца «Волга-Спорт-Арены» в Ульяновске в 14 часов по местному времени.

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