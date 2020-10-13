Били, били – не забили: «СКА-Хабаровск» дома уступил «Енисею» со счетом 0:1 Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

Если посмотреть турнирную таблицу, то может сложиться отмачивание впечатление что в Хабаровск едет не самая сильная команда Футбольной национальной лиги. До этой игры «Енисей» располагался сразу за хабаровскими армейцами, но здесь сыграли свою роль три технических поражения. А вообще-то сезон красноярцы начали довольно активно.

За сибиряков кстати выступают бывшие и весьма неплохие игроки «красно-синих»: Хуан Лескано, Константин Гарбуз и голкипер Михаил Опарин. С самого начала матча красноярцы пошли в атаку и достаточно уверено обосновались рядом с воротами Игоря Обухова. Давно известно, что как только армейцы «садятся» в штрафную им непременно забивают.

Так и вышло на 11 минуте матча Евгений Песиков сквозь целую группу защитников буквально расстреливает ворота хабаровчан. Удар был мощный и так близко что голкипер «красно-синих» попросту не успел среагировать. Красноярск выходит вперед с минимальным счетом. Казалось бы чего волноваться? Впереди еще минимум 79 минут игры, вагон времени чтобы отыграться.

Но не в этом случае. Опарин как будто заколдовал свои ворота мяч упорно не шел в створ ворот гостей. Было как минимум три стопроцентно голевых момента, которые хабаровчанам так и не удалось реализовать.

В конце хабаровчане плотно оккупировали штрафную гостей, было много борьбы, но настоящего удара по воротам который мог бы спасти матч никто так и не смог нанести. В итоге армейцы уступают команде из Красноярска с минимальным счетом и все ближе подходят к опасной черте в турнирной таблице первенства.

- Провалили полностью первый тайм. В раздевалке были сделаны коррективы, и во втором тайме имели полное преимущество. Но если мы не забиваем в пустые ворота, то очков не прибавится, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Следующий матч хабаровский СКА сыграет опять на выезде – в Нижнем Новгороде с одноимённой командой. Игра состоится 17 октября в ближайшую субботу.

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