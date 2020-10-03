Расписание матчей футбольного клуба «СКА-Хабаровск» на октябрь 2020 года Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

В сентябре «СКА-Хабаровск» сыграл семь матчей – три дома и четыре на выезде. Шесть игр были в рамках первенства Футбольной национальной лиги, одна, с «Черноморцем», на Кубок России. Из семи матчей два армейцы выиграли, в четырех проиграли и один завершили вничью. Так себе месяц.

После 12 туров хабаровский СКА находится на 12 месте имея в активе 16 очков, на 12 очков отставая от лидера - «Оренбурга». В четверке лидеров так же «Спартак-2», «Нижний Новгород» и «Велес».

На очереди октябрь, в котором хабаровчане проведут шесть поединков – три дома и три на выезде. Расписание составлено так, что ни домашних, ни выездных серий не будет. Большую часть времени «красно-синие» проведут в перелетах. График напряженный требующий от футболистов в красно-синей форме самоотверженности и отдачи. Соперники тоже не подарок.

МАТЧИ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА ФК «СКА-ХАБАРОВСК»:

4 октября, воскресенье, «СКА-Хабаровск» - «Чайка». Первенство ФНЛ. Хабаровск, стадион имени Ленина, начало в 17:00 по местному времени.

9 октября, пятница, «Оренбург» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Ростоши, начало в 18:00 по местному времени (23:00 по хабаровскому)

13 октября, вторник, «СКА-Хабаровск» - «Енисей». Первенство ФНЛ. Хабаровск, стадион имени Ленина, время будет уточнено.

17 октября, суббота, «Нижний Новгород» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Нижний Новгород, время будет уточнено.

24 октября, суббота, «СКА-Хабаровск» - «Чертаново». Первенство ФНЛ. Хабаровск, стадион имени Ленина, время будет уточнено.

28 октября, среда, «Томь» - «СКА-Хабаровск». Первенство ФНЛ. Томск, время будет уточнено.

Жирным шрифтом выделены домашние матчи.

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