Не забиваешь ты – забивают тебе: «СКА-Хабаровск» в боевом матче уступил «Спартаку-2» со счетом 0:1. Фото ФК «Спартак-2»

Перед этой встречей «СКА-Хабаровск» уступил молодому, да резвому «Велесу», наши соперники – «Спартак-2» проиграли владикавказской «Алании», так что командам было что доказывать своим болельщикам.

Не забиваешь ты – забивают тебе: «СКА-Хабаровск» в боевом матче уступил «Спартаку-2» со счетом 0:1. Фото ФК «Спартак-2»

В киберспорте такие игры называют «душными», это когда соперники не дают сделать друг-другу более-менее значимого шага для того, чтобы победить. Так и в матче красно-белых с красно-синими было максимум борьбы в поле и минимум полезных действий в штрафной.

В первом тайме инициативой в большей степени владели гости. Армейцы давили, перехватывали мяч и даже провели несколько острых атак на ворота второй команды легендарного «Спартака». Два раза мог отличиться Арман Кенесов, но не вышло.

Не забиваешь ты – забивают тебе: «СКА-Хабаровск» в боевом матче уступил «Спартаку-2» со счетом 0:1. Фото ФК «Спартак-2»

Во втором тайме инициативу перехватили хозяева поля, тем не мене у армейцев было несколько великолепных моментов, когда совершенно не понятно было почему мяч не оказался в сетке ворот. А вот спартаковцы свой момент не упустили на 90 минуте СКА потерял мяч и Сильванус Нимели забил первый и последний в этом матче гол.

Не забиваешь ты – забивают тебе: «СКА-Хабаровск» в боевом матче уступил «Спартаку-2» со счетом 0:1. Фото ФК «Спартак-2»

- Сработал футбольный закон – не забиваешь ты, забьют тебе, - прокомментировал игру Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск».

Точнее и не скажешь. В итоге второй состав «Спартака» сейчас поднялся на вторую строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ, «СКА-Хабаровск» же опустился на 12 место. Следующий матч для армейцев Хабаровска будет кубковым. Игра пройдет в Новороссийске 30 сентября с местным «Черноморцем».

Не забиваешь ты – забивают тебе: «СКА-Хабаровск» в боевом матче уступил «Спартаку-2» со счетом 0:1. Фото ФК «Спартак-2»

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