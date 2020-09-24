Игра шла до первого гола: «СКА-Хабаровск» уступил подмосковному «Велесу» со счетом 0:1. Фото ФК «Велес»

«Велес» в этом сезоне играет ту же роль, какую в прошлом выполняло «Чертаново». Молодые да резвые, поднявшиеся в Футбольную национальную лигу снизу, из 11 игр первенства проиграли всего две. Команда вплотную подбирается к заветной четверке и к концу сезона всерьез рассчитывает занять в ней законное место.

Тем не менее футболисты хабаровского СКА, отправляясь на запад страны, настроены были по-боевому. Три очка карман не тянут, и «красно-синие» надеялись переиграть новичков, однако в этом сезоне армейцам не слишком-то везет вне стен родной арены.

Игра шла до первого гола: «СКА-Хабаровск» уступил подмосковному «Велесу» со счетом 0:1. Фото ФК «Велес»

На этот матч хабаровчане вышли уже без Владислава Камилова, который по соглашению сторон отправился покорять вершины российской Премьер-Лиги вместе с «Уфой», возглавляет которую хорошо знакомый хабаровским болельщикам Вадим Евсеев. СКА же, как уверяют в клубе, получил за игрока неплохую компенсацию.

В первом тайме «СКА-Хабаровск» играл достаточно активно. Были опасные моменты у ворот «Велеса», однако додавить «молодежь» не удалось. Впрочем, «Велес» очень активно огрызался, заставляя поволноваться хабаровских болельщиков. Несколько раз ворота СКА спасал Игорь Обухов. Тем не менее первый отрезок матча закончился вничью - ни одного гола забита не было.

Игра шла до первого гола: «СКА-Хабаровск» уступил подмосковному «Велесу» со счетом 0:1. Фото ФК «Велес»

Во втором тайме хабаровчане традиционно подсели, а хозяева увеличили натиск на ворота «красно-синих». В результате на 71 минуте Артем Максименко, уже не раз угрожавший воротам хабаровчан, сильно пробил из-под защитника, выводя «Велес» вперед - 0:1. Игорь Обухов чуть-чуть не успел за мячом.

В оставшееся время отыграться у хабаровчан так и не получилось. Близок к тому, чтобы сравнять счет, был бывший игрок подмосковной команды Рамазан Гаджимурадов, но голкипер удар отразил, а добить футболисты СКА не успели.

- Ребята выкладывались, бились, но, к сожалению, пропустили, - поделился впечатлениями на послематчевой пресс-конференции Алексей Поддубский, главный тренер ФК «СКА-Хабаровск». - Игра была до гола. «Велес» забил, мы - нет. Обидное поражение. Результат игры складывается не из количества моментов, а из количества голов. У нас тоже были моменты. Но «Велес» свой реализовал, а мы нет.

Игра шла до первого гола: «СКА-Хабаровск» уступил подмосковному «Велесу» со счетом 0:1. Фото ФК «Велес»

Следующую игру «СКА-Хабаровск» проведет опять на выезде, в Москве. Соперником армейцев выступит местный «Спартак-2», так же проигравший в этом туре «Алании» из Владикавказа.

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